 

Атеросклероз сильно «помолодел» из-за стресса и гиподинамии — кардиолог

18.06.2020, 16:10, Разное


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По словам Родионова, парадокс заключается в том, что эффективных средств для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стало больше, но при этом с каждым годом пациенты кардиологов все моложе. Если двадцать лет назад 30-летний пациент с гипертонией очень удивлял врачей, то сейчас это стало печальной нормой. По мнению доктора, это связано с тем, что в последние годы факторов риска стало значительно больше.

«Посмотрите, как изменился уровень стресса за последние двадцать лет. Мы находимся в очень плотном информационном поле, не можем отвлечься от соцсетей и мессенджеров. В детстве, когда мы с родителями уезжали на четыре недели на байдарках, я не мог представить, что человека можно отозвать из отпуска. Сейчас это норма. Ты все время находишься на «крючке», стресс колоссальный. Плюс ожирение — люди стали более благополучны, стали ездить на машинах. При этом курящих стало меньше», – рассказал Антон Родионов.

По словам врача, снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью несложных рекомендаций. В частности, уделять физической активности не менее 45 минут в день.

«Все зависит от того, насколько вы адаптированы к физанагрузкам. Для пожилых людей достаточно погулять в парке. Людям помоложе очень полезны ходьба, плавание, бег, но только не марафоны, какие-то командные игры. Словом, все, что называется «мышечной радостью», – сообщил Родионов. Он также посоветовал не злоупотреблять силовыми нагрузками.

Врач отметил, что ключевыми факторами риска ранних сердечно-сосудистых заболеваний являются «три кита» – курение, давление, уровень холестерина. Также влияют хронические заболевания и наследственность.

«Начиная с сорока лет каждый человек должен задуматься о том, все ли он правильно делает и нет ли факторов риска, должен сходить в поликлинику и сдать анализ на холестерин. Если в роду есть ранние сердечно-сосудистые катастрофы, задуматься об этом надо гораздо раньше сорока лет. Наследуется не болезнь, а предрасположенность, ее можно реализовать, а можно и не реализовать. Если у вас есть семейная предрасположенность к какому-то заболеванию, старайтесь не приобретать те факторы риска, которые зависят от вас», – посоветовал врач.



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