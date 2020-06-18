Конвертоплан США уронил деталь в ходе полета над Токио

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18.06.2020, 16:08, Новости дня

Правительство Токио сообщило о возможном падении детали с американского конвертоплана MV-22 Osprey, совершавшего полет над Японией.

Конвертоплан относится к базе ВВС Йокота, находящейся у Токио, отсутствие детали на нем было замечено во вторник во время осмотра после его приземления, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

Вес детали составляет 453 грамма. Информации о возможных пострадавших от падения запчасти пока не поступало.

Администрация города и власти шести городов, находящихся рядом, призвали американских военных отказаться от полетов конвертопланов до выяснения обстоятельств инцидента.

В последние годы в Японии заметно участились авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории. Так, в декабре Окинава пожаловалась на уронивших сигнальные ракеты американцев.

В 2018 году в японской префектуре Кумамото на территорию больницы упали металлические детали самолета.

До этого администрация города Хамура (префектура Токио) заявила протест правительству Японии и американскому военному командованию в связи падением на территорию одной из школ города парашюта с американского самолета.



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