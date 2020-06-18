 

Собянин: Рекомендации Роспотребназдора по коронавирусу соблюдают 96% москвичей

18.06.2020, 16:08, Новости дня

Строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу около 96% москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Он также отметил, что специалисты наблюдают положительную динамику в борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве. 

«За последнюю неделю ситуация [с коронавирусом] улучшилась где-то на 25-30% по всем основным показателям. Это касается и вновь выявленных [случаев], и госпитализаций, и заболевания пневмонией. По всем показателям без исключения Москва, несмотря на открытия и снятия ограничений, движется в положительную сторону», – передает слова мэра ТАСС.

В понедельник Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.

При этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале 2021 года.



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