 

Кремль отреагировал на разблокировку Telegram

18.06.2020, 16:08, Новости дня

Кремль принял к сведению решение Роскомнадзора разблокировать Telegram, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», – сказал ТАСС Песков.

При этом в Таганском районном суде Москвы сообщили, что решение о блокировке мессенджера пока остается в силе.

«Пока в суд никаких ходатайств об отмене решения о блокировке не поступало», – уточнили в пресс-службе инстанции.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что прекращение блокировки Telegram – это шаг в правильном направлении.

Напомним, в четверг Роскомнадзор объявил о снятии ограничений на доступ к мессенджеру Telegram.



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