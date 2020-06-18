Собянин: несмотря на снятие ограничений, ситуация с пандемией каждую неделю все лучше

18.06.2020, 16:05, Новости дня

В Москве улучшается динамика распространения коронавируса. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Сергей Собянин. По его словам, статистика не изменилась в худшую сторону после увеличения количества людей на улицах, открытых предприятиях.

Собянин обратил внимание на то, что за последнюю неделю ситуация с COVID-19 в столице увеличилась на 25-30 процентов по всем основным показателям. Речь идет о вновь выявленных больных, числе госпитализированных, а также заболевших пневмонией.