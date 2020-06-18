 

Порошенко заявил, что он фигурирует в уголовном производстве, связанном с получением томоса

18.06.2020, 16:00, Новости дня

Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил 18 июня, что он стал фигурантом уголовного производства, в котором речь идет о получении томоса. Об этом сообщает УНН.

“Оказывается они возбудили против меня еще одно дело, называется оно, дословно цитирую, “за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины”, – сказал Порошенко.

Экс-президент прибыл к Печерскому райсуду Киева, где ему должны избрать меру пресечения по делу о незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

Порошенко был президентом с 2014 по 2019 год.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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