Госдеп США одобрил продажу 16 военных катеров Украине

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18.06.2020, 16:00, Новости дня

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 16 современных патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования. Об этом сообщает сайт Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США.

Отмечается, что украинское правительство обратилось к американской стороне с просьбой о продаже 16 патрульных катеров Mark VI, 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2, 20 электрооптических инфракрасных радаров, 40 орудий MK44, коммуникационного и вспомогательного оборудования, запчастей и другого оборудования.

Общая стоимость партии ориентировочно составляет около $600 млн.

Как говорится в сообщении, продажа этого оборудования позволит Украине повысить способность противостоять нынешним угрозам.

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

9 декабря стало известно, что Конгресс заложил в бюджет на 2020 год $300 млн на военную помощь Украине, в частности на “летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны”.

11 июня 2020 года Конгресс США утвердил весь пакет военной помощи Украине на 2020 год на сумму $250 млн.

17 июня стало известно, что США готовятся передать Украине боеприпасы и ракеты Javelin на $60 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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