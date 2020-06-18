Правозащитника заподозрили в изнасиловании москвички

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18.06.2020, 15:53, Новости дня

По подозрению в изнасиловании жительницы Москвы задержан правозащитник, сообщила представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, 5 июня мужчина, угрожая убийством своей знакомой, «совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера». По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям, передает РИА «Новости».

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1983 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Владимира, являющийся региональным координатором одного из сообществ правозащитников», – сказала Иванова.

В ближайшее время подозреваемого доставят к следователям.

Ранее в Подмосковье правоохранительные органы арестовали сантехника после признания в семи убийствах и изнасилованиях.



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