Спецпредставитель президента оценил снятие блокировки с Telegram

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18.06.2020, 15:53, Новости дня

Прекращение блокировки Telegram – это шаг в правильном направлении, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

«Еще раз подтверждаем важность Telegram как платформы для построения передовых технологических решений и его большую безопасность для конечного пользователя по сравнению с аналогичными американскими сервисами», – сказал Песков РИА «Новости».

В свою очередь депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что мессенджер может стать площадкой для новых медиа, а экономика владельцев каналов станет прозрачнее.

«Для самого мессенджера, разработанного российским разработчиком, история тоже очень важная, потому что он выходит из серой зоны и становится полноценной площадкой, платформой для формирования, развития новых медиа. Так что для владельцев Telegram-каналов, владельцев сеток это тоже хорошая новость, потому что экономика мессенждера и владельцев Telegram-площадок станет другой, более понятной, и мы на пороге формирования новых форм медиа, которые выходят из серой зоны», – сообщил депутат.

Напомним, в четверг Роскомнадзор объявил о снятии ограничений на доступ к мессенджеру Telegram.

В начале июня основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что решение разблокировать Telegram в РФ могло бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

В Кремле заметили, что Telegram заблокирован в РФ по решению суда, однако ситуация с его использованием «де-факто иная».



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