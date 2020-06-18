К журналисту “Дождя” пришла полиция после репортажа о поддельных аккаунтах для голосования по поправкам. Песков назвал материал фейком

18.06.2020, 15:50, Новости дня

В ночь на 18 июня в редакцию телеканала “Дождь” пришли полицейские, которые потребовали, чтобы журналист Антон Баев проехал с ними в отделение и дал объяснения в связи с его расследованием о поддельных аккаунтах для голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.

В расследовании Баев рассказал, что в Москве набирают людей для создания поддельных аккаунтов на сайте мэрии столицы mos.ru, с помощью которых можно будет принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции. Регистрироваться людям предлагают при помощи подставных сим-карт. За каждый оформленный таким образом аккаунт участникам схемы обещают заплатить по 75 рублей, а за голос в поддержку поправок – еще 50 рублей.

Баев в рамках того же расследования обнаружил, что московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома, а их паспортные данные распространяются в нарушение закона о персональных данных.

Редакция “Дождя” вызвала юриста, после чего полицейские согласились взять у Баева объяснения в машине у здания редакции.

“Интерфаксу” Баев сказал, что “вопросы задавали чисто по материалу: где был, что делал, с кем встречался, как кого звали”. “У меня было несколько телефонов и несколько имен. Собственно, все, что было в материале, я рассказал, ничего меньше, ничего больше”, – сказал журналист.

Позднее стало известно, что в полицию поступило заявление в связи с материалом Баева о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов. Кто подал заявление, полицейские не уточнили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать приезд полиции в редакцию “Дождя”, назвал ​информацию о сим-картах для ложных аккаунтов “чушью” и фейком.

Песков также сказал, что “в курсе” визита полиции из сообщений СМИ, но не может давать оценку этим действиям, а в редакции “наверняка” есть адвокаты, которые “могут оспорить или опротестовать какие-то действия в соответствии с законом”.

“В этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью”, – сказал он.

Голосование по “путинским” поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают также одобрить “оптом” закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа” в России, добавить в Конституцию упоминание бога и то, что брак является только союзом мужчины и женщины.

Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать по поправкам к Конституции электронным способом, зарегистрировавшись на специальном сайте. Многие бюджетники столицы заявляли, что их настойчиво склоняют голосовать онлайн и требуют заводить аккаунты, с которых это можно сделать. В некоторых случаях руководство просит своих сотрудников не только самим зарегистрироваться на онлайн-голосование, но и привести определенное количество друзей или членов семьи.

Сам Путин 12 июня заявил, что убежден в том, что “абсолютное большинство” граждан страны разделяют и поддерживают его позицию по внесению изменений в Конституцию.