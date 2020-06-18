Роскомнадзор разблокирует Telegram

18.06.2020, 15:50, Новости дня

Роскомнадзор объявил о снятии ограничений доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства. Решение ведомство приняло после согласования с Генеральной прокуратурой.

“Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму”, – указано в сообщении.

4 июня основатель Telegram Павел Дуров в своем канале призвал российские власти разблокировать мессенджер, что, по его словам, позволило бы 30 миллионам пользователей в России более комфортно использовать сервис. Дуров заверил, что за последние годы команда Telegram значительно усовершенствовала “методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды”, не нарушая права на тайну переписки.

В июле 2017 года Telegram Messenger LLP внесли в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года Роскомнадзор из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений пытался запретить доступ к Telegram из России, начав с веерных блокировок, – под запрет попадали диапазоны адресов, максимальное количество заблокированных IP приближалось к 19 миллионам.

В 2020 году Роскомнадзор подавал крупные иски и к компаниям Facebook и Twitter за отказ хранить данные россиян на серверах внутри российских границ, суд назначил штрафы в размере 4 миллионов рублей с каждой, но компании отказались платить их.

Главой Роскомнадзора является куратор закона об изоляции рунета со стороны Кремля Андрей Липов. Закон “О суверенном интернете” вступил в силу с ноября 2019 года. На его исполнение заложено около 30 млрд рублей. Критики законопроекта считают, что он введет в России тотальную цензуру в интернете, а самое главное – интернет в стране станет “медленнее и дороже”.