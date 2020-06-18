В генпрокуратуру Белоруссии подана жалоба на недопуск адвокатов к Бабарико

18.06.2020, 15:48, Новости дня

Адвокаты кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному, сообщил один из его защитников Дмитрий Лаевский.

«По состоянию на данное время нами подана жалоба в Генеральную прокуратуру,(…) принята, пока что о реакции на нее информации нет», – сказал Лаевский, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в здание департамента финансовых расследований (ДФР) адвокатов не пустили.

«Ожидаем, надеемся, что какая-то реакция будет», – сказал Лаевский.

Ранее сообщалось, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований, они дают показания по делу «Белгазпромбанка». В это время в доме Бабарико проходит обыск.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. Вокруг нескольких претендентов в кандидаты на выборах сложилась непростая обстановка. Так, Комитет государственного контроля заявил, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников «Белгазпромбанка» и ряда коммерческих структур. Сам Бабарико считает, что сложившаяся ситуация носит политический характер.