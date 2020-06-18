При стрельбе в Москве погибли четыре человека, в том числе ребенок

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18.06.2020, 15:48, Новости дня

В квартире на севере Москвы после стрельбы обнаружены тела четверых человек, в том числе ребенка. По предварительным данным, открывший огонь мужчина покончил с собой, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«После проникновения в квартиру обнаружены четыре тела, один из них ребенок», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что человек, устроивший стрельбу, по предварительным данным, покончил с собой.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, погиб один человек.



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