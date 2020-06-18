 

Стилист указала на модный промах Пеговой: Обувь старухи Шапокляк

18.06.2020, 15:37, Разное

Популярный стилист
Марина Корабель оценила несколько образов актрисы сериала “Акушерка”. Наряды Ирины
Пеговой подверглись детальному разбору.

Среди прочих стилист оценил летнее оранжевое платье артистки.
К нему Ирина подобрала черные туфли с ремешком на подъеме стопы и сумку в тон.
По словам Марины Корабель, наряд ассоциируется с чем-то радостным, сразу
возникают мысли об отдыхе и море.

“Мне нравится в этом платье то, что оно силуэтное, но в тоже
время свободное, есть драпировка, правильная длинна – немножко приоткрыты
щиколотки. Есть горизонтальные линии, которые являются рисунком на ткани – это смотрится
не так просто”, – рассудил эксперт.

Положительно стилист оценил укладку Ирины Пеговой. Низкий
хвост, по словам Корабель, смотрится лаконично. В обычной жизни “дом” на голове
– это некрасиво. Приглушенный макияж в данном случае тоже идеально работает на
образ.

Марина считает, что Ирине необходимо подобрать другую обувь. Например, открытые босоножки, или закрытые туфли, но
светлых тонов: идеально – бежевый или кремовый. Модель же, которую подобрала
Пегова, сравнили с обувью старухи Шапокляк.

Эксперт в области моды отметил, что в даже в трендовых вещах
можно выглядеть нелепо. С обувью Пеговой как раз такой случай. Корабель уверена,
что туфли “под старину” хорошо будут смотреться с современными, базовыми
нарядами.



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