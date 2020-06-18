Стилист указала на модный промах Пеговой: Обувь старухи Шапокляк

18.06.2020, 15:37, Разное

Популярный стилист

Марина Корабель оценила несколько образов актрисы сериала “Акушерка”. Наряды Ирины

Пеговой подверглись детальному разбору.

Среди прочих стилист оценил летнее оранжевое платье артистки.

К нему Ирина подобрала черные туфли с ремешком на подъеме стопы и сумку в тон.

По словам Марины Корабель, наряд ассоциируется с чем-то радостным, сразу

возникают мысли об отдыхе и море.

“Мне нравится в этом платье то, что оно силуэтное, но в тоже

время свободное, есть драпировка, правильная длинна – немножко приоткрыты

щиколотки. Есть горизонтальные линии, которые являются рисунком на ткани – это смотрится

не так просто”, – рассудил эксперт.

Положительно стилист оценил укладку Ирины Пеговой. Низкий

хвост, по словам Корабель, смотрится лаконично. В обычной жизни “дом” на голове

– это некрасиво. Приглушенный макияж в данном случае тоже идеально работает на

образ.

Марина считает, что Ирине необходимо подобрать другую обувь. Например, открытые босоножки, или закрытые туфли, но

светлых тонов: идеально – бежевый или кремовый. Модель же, которую подобрала

Пегова, сравнили с обувью старухи Шапокляк.

Эксперт в области моды отметил, что в даже в трендовых вещах

можно выглядеть нелепо. С обувью Пеговой как раз такой случай. Корабель уверена,

что туфли “под старину” хорошо будут смотреться с современными, базовыми

нарядами.