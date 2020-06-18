Роскомнадзор снял требования по блокировке мессенджера Telegram

18.06.2020, 15:37, Разное

Роскомнадзор снял требования по блокировке мессенджера Telegram, который был запрещен в России еще в 2018 году. В федеральной службе пояснили, что поводом для этого стало заявление основателя сервиса Павла Дурова о готовности содействовать борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В службе отметили, что соответствующее решение было согласовано с Генеральной прокуратурой России. Представители Роскомнадзора добавили, что готовы сотрудничать с любыми интернет-компаниями в борьбе с распространением запрещенной информации.