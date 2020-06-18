Скандалы: «Хороший, положительный сосед»

18.06.2020, 15:35, Разное

Серийным маньяком, державшим в страхе Каширский и Ступинский районы Подмосковья, оказался примерный семьянин, трудившийся сантехником, 53-летний Андрей Ежов

На днях в Московской области задержали 53-летнего Андрея Ежова: примерный семьянин, трудившийся сантехником, оказался серийным убийцей и насильником, известным как Каширский маньяк. Его жертвами были как школьницы, так и пожилые женщины: он подбирал своих жертв, заглядывая в окна, и через окна же проникал в их дома. Лишь двоим потерпевшим посчастливилось выжить после нападения. Подробности громкого дела выяснила «Лента.ру».

Еще совсем недавно 53-летний житель Каширы Андрей Ежов в городе считался примерным семьянином. В браке с женой он прожил 30 лет, став за это время отцом и дедом. Только в последние годы отношения между супругами охладели: в какой-то момент Ежов заявил жене, что та не интересует его как женщина. Но пара все равно сохраняла нормальные отношения.

«Плохого ничего [о Ежовых] не могу сказать, не было никогда никаких инцидентов. Не шумят, не беспокоят. Хорошие, положительные соседи», — отзывалась о них соседка.

Другие жильцы дома иногда видели Ежова пьяным, но отмечали, что он вел себя прилично. Положительную характеристику Андрею — сантехнику в каширском жилищно-эксплуатационном отделе (ЖЭО) — давали и его коллеги, считая его тихим, спокойным и неконфликтным.

Никто из них не мог предположить, что работает рядом с серийным убийцей, который десять лет держал в страхе Каширский и Ступинский районы Подмосковья.

Ничего не подозревала и жена Ежова: она думала, что муж уходит из дома по ночам ради выездов на места канализационных аварий

Жена Ежова трудилась педагогом-психологом в детском центре, но никаких странностей за своим мужем не замечала. По некоторым данным, десятилетняя девочка, изнасилованная Ежовым в начале 2020 года, посещала занятия, которые вела его жена: именно там школьницу и заметил маньяк. Прежде чем напасть на ребенка, Ежов некоторое время следил за ней.

«Несчастная прожила еще три недели»

Свои преступления Каширский маньяк — так окрестили Ежова журналисты — совершал по одному и тому же сценарию. Он выходил «на охоту» в темное время суток и бродил в поисках домов и квартир с освещенными окнами. Ежова интересовали только первые этажи: благодаря щуплому телосложению он легко пролезал через окна и даже в форточки.

Особенно легко маньяку давались дома в частном секторе — со старыми, деревянными окнами

«Окно было разбито, сверху заклеено скотчем. Я отклеил скотч, выставил половинки стекла и проник внутрь», — рассказывал Ежов об одном из преступлений. Но прежде чем лезть в дом, он всякий раз наблюдал через окно за жертвой, чтобы убедиться, что она одна.

Если же в доме оказывалось несколько человек, маньяк уходил, оставляя после себя вытоптанный палисадник под окнами. При виде него хозяева всякий раз грешили на неизвестных хулиганов, даже не догадываясь, какая опасность им грозила. Кстати, возраст жертв Ежова абсолютно не интересовал — он нападал и на десятилетнюю школьницу, и на 88-летнюю пенсионерку.

Свое первое преступление маньяк совершил в феврале 2010 года — задушил и изнасиловал 79-летнюю женщину, жившую в одном из домов на улице Фрунзе в Кашире. Три года спустя Ежов выследил пожилую жительницу дома на улице Луначарского. Забравшись к новой жертве, он изнасиловал пенсионерку ее же костылем и попытался задушить. Она выжила чудом, но долго не прожила.

Несчастная прожила еще три недели после нападения, все никак не могла поверить, что это с ней произошло. Врачи пытались ее спасти, но сердце не выдержало из-за переживаний

Соседка жертвы Каширского маньяка с улицы Луначарского

Выждав некоторое время, маньяк напал снова: в апреле 2013 года его жертвой стала 61-летняя жительница Ступино. Затем, после двухлетнего перерыва, Ежов снова вышел «на охоту» в Кашире. В марте 2015 года в городской лесополосе он убил и изнасиловал 42-летнюю женщину-контролера.

Тело жертвы убийца вывез на машине к платформе Тесна и спрятал в ближайшем лесу. «Я подошел [к заднему сиденью автомобиля], взял женщину и волоком оттащил в кювет — подальше от дороги», — вспоминал Ежов на следственном эксперименте. Погибшую нашли не сразу — некоторое время она считалась пропавшей без вести.

Тень в окне

После этого убийства Каширский маньяк затаился надолго — в следующий раз он решился напасть спустя почти пять лет. В ночь на 3 января 2020 года 53-летний бизнесмен, житель одного из коттеджей в Каширском районе Подмосковья, услышал подозрительный шум, который доносился из спальни его 10-летней дочери на втором этаже.

Мужчина быстро поднялся по лестнице и, войдя в детскую, успел увидеть исчезающий в окне силуэт

Преследовать незнакомца времени не было: отец кинулся к находящейся без сознания дочери, на шее которой заметил следы удушения. То, что ребенок едва не погиб, подтвердили врачи: у девочки оказалась сломана подъязычная кость — верный признак механической асфиксии.

Врачи установили и то, что школьница стала жертвой изнасилования. Она провела в больнице месяц, а после выписки с ней стали работать психологи. Они до сих пор помогают девочке оправиться от ночного нападения.

Между тем первым подозреваемым в преступлении стал ее отец: следствию было сложно поверить, что посторонний проник в дом, где кроме семьи остались ночевать многочисленные родственники. Но анализ ДНК показал, что отец потерпевшей невиновен, как и другие находившиеся в доме мужчины.

Пока стражи порядка пытались выйти на след насильника, тот совершил очередное нападение

В феврале 2020 года в подмосковном Ступине он попытался задушить спящую 14-летнюю девушку, которая находилась дома одна. Впрочем, школьница оказала маньяку яростное сопротивление, что в итоге и спасло ей жизнь.

Девушка смогла разжать руки нападавшего и несколько раз ударила его, что испугало и дезориентировало преступника: он выбил окно и сбежал. Пострадавшая сразу же вызвала полицию, но задержать маньяка по горячим следам не удалось и на этот раз.

«Желание убивать возникало раз в полгода»

Выйти на след душителя помогло его странное хобби: из домов своих жертв он похищал «трофеи» — награды, наушники или документы. Но Ежов не хранил их, как это делали многие маньяки, забиравшие на память вещи своих жертв, а всякий раз выбрасывал. Порой это замечали случайные прохожие, но они не придавали увиденному особого значения.

8 июня 2020 года маньяк расправился со своей последней жертвой — 88-летней жительницей частного дома по улице 2-я Дзержинская в микрорайоне Кашира-3.

Через несколько дней ее тело обнаружила соцработник, которая пришла навестить пенсионерку

Просматривая записи с установленных в микрорайоне камер видеонаблюдения, следователи обратили внимание на странного мужчину в джинсовом костюме: тот выкинул в траву кипу документов близ одного из гаражных кооперативов. Оперативная группа выехала на место и подтвердила: бумаги и сберкнижка принадлежали убитой.

Личность подозреваемого следствие установило быстро: Андрея Ежова задержали около его подъезда. Взятые у него образцы ДНК совпали с биоматериалами, найденными на местах четырех преступлений. Но отпечатков пальцев подозреваемого в полицейской картотеке не нашлось: ранее Ежов ни разу не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Задержанный не стал долго отпираться — и вскоре начал давать признательные показания. Во время одного из допросов маньяк шокировал стражей порядка откровением: мол, ему нравится секс только с мертвыми.

Сознаюсь в совершении мною многочисленных убийств и изнасилований женщин на протяжении последних десяти лет. Преступления совершал для удовлетворения своего желания убивать. Желание возникало периодически — раз в полгода, иногда раз в год

Андрей Ежов

Подозреваемый в серийных убийствах и изнасилованиях

Загадочный пробел

Следователей удивило, насколько детально Ежов помнил каждый эпизод: в пугающих подробностях он рассказывал о своих преступлениях — даже тех, с момента совершения которых прошло немало лет. Следственные эксперименты с маньяком до сих пор проходят в напряженной атмосфере: их участники тщательно следят, чтобы над Ежовым не совершили самосуд близкие его жертв.

Делом Каширского маньяка сегодня занимается первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР). Ежов уже сознался в семи нападениях, совершенных с 2010 по 2020 годы. Выжить удалось лишь двум потерпевшим.

Как отметила представитель регионального СУ СКР Ольга Врадий, Ежов «детально показал и рассказал, как совершал все преступления». Однако следователи не исключают, что эпизодов у Каширского маньяка может быть гораздо больше: очень странным выглядит отсутствие нападений с 2015-го до 2020 года.

И пока Ежов находится в СИЗО, следствие поднимает архивные дела о нераскрытых преступлениях в Подмосковье, пытаясь найти в них почерк серийного убийцы. Впрочем, признаний насильника уже с лихвой хватит для пожизненного срока. Спасти его от зоны особого режима может только психиатрическая экспертиза: если Ежова признают невменяемым, его ждут долгие годы в психиатрической спецбольнице.

Анна Комиссарова