Американский дипломат пообещала, что США постоят за Арктику

18.06.2020, 15:30, Новости дня

Посол США в Дании Карла Сэндс отметила, что РФ укрепляется в Арктике и отстаивает там свои интересы. Впрочем, в последние годы и Вашингтон поднял этот регион в списке своих приоритетов. Как пишет Washington Times, она заверила, что Штаты будут защищать свои интересы в регионе.



Reuters

Когда-то недоступная Арктика стала плацдармом для военного усиления РФ и ключевым элементом для экономической стратегии Путина, сказала посол США в Дании Карла Сэндс во время онлайн-форума Института Хадсона. Как пишет Washington Times, в связи с этим она пообещала, что и администрация Трампа будет защищать американские интересы в регионе.

Как пишет автор статьи, за последние три года Вашингтон пересмотрел свой подход к Арктике. Так, Белый дом объявил о намерении создать консульство в Гренландии, а также о планах построить ледоколы, способные ходить в водах Арктики.

При этом если другие страны о своих планах не заявляют, то РФ весьма агрессивно преследует собственные интересы. «Такая напряжённость в новинку. Арктика всегда была зоной низкой напряжённости, и нам всем это нравилось. Однако одна страна вооружила свои берега, и это Россия, — приводит издание слова дипломата. — Мы видим, что они вооружили этот район ракетами и оружием, которого не было раньше. Они даже поместили ракеты на ледоколы, представьте себе. Нас это очень беспокоит. Это не хорошо для региона».

Она добавила, что США насчитали на российском арктическом побережье 470 точек с вооружениями, включая базы времён холодной войны, которые сейчас были заново активированы. Как отмечает автор статьи, всё это входит в планы РФ набрать больше очков для того, чтобы контролировать новые морские пути, строить новую инфраструктуру и добывать природные ресурсы.

Однако Путин и не скрывал эту стратегию. Так, год назад он сказал, что у РФ есть хорошо продуманный план на этот счёт. Поэтому Карла Сэндс обвинила Россию в том, что она действует обособленно, тогда как остальные арктические страны сотрудничают.

Как напоминает издание, сами Штаты недавно продемонстрировали силу с помощью кораблей в Баренцевом море. А Трамп отдал указ строить ледоколы и приспособить под них базы в Арктике. И, по словам Сэндс, это показывает, что приоритет Арктики в стратегическом мышлении американских политиков растёт.

И хотя цель состоит в том, чтобы не дать РФ завоевать ещё больше влияния, администрация Трампа также беспокоится по поводу притязаний Китая. Тот два года назад заявил о своём проекте «Полярного шёлкового пути» и о своём стремлении инвестировать в инфраструктуру Арктики в Дании и других странах.

Как сказала Сэндс, США поддерживают инвестиции в регион, но только если они будут «честными, прозрачными и приведут к качественным продуктам». А Китай обычно этим критериям не отвечает, пишет Washington Times.