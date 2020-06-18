Названы сроки возобновления работы гостиниц и санаториев в Сочи

18.06.2020, 15:30, Новости дня

Все отели, гостиницы и пансионаты Сочи начнут принимать гостей в полном объеме с 21 июня после отмены ограничений, введенных на фоне коронавируса, информирует администрация города.

С 21 июня в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, по решению губернатора снимут режим карантина. При этом режим повышенной готовности сохраняется, передает РИА «Новости».

«В полном объеме туристов смогут принимать все сочинские гостиницы, пансионаты и санатории. Ограничений номерного фонда нет. В Сочи более 1,6 тыс. классифицированных средств размещения, 76 из которых – крупные отели и гостиницы. Им разрешено начать работу только в строгом соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, в том числе – в части организации питания и размещения гостей в номерах», – говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что гостям санаториев справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении больше не понадобятся. Однако если в здравнице, отеле, пансионате или гостинице будут выявлены заболевшие, средство размещения станет обсерватором.

Также с 21 июня в Сочи разрешено открыться всем торговым центрам без ограничений по площади. Крупных торговых центров площадью свыше 3 тыс. квадратных метров на курорте 20.

При этом деятельность фудкортов, кинотеатров и развлекательных зон остается под запретом.

Кроме того, с 21 июня в городе будет разрешено проведение деловых мероприятий численностью не более ста человек. С 1 июля смогут начать работу детские оздоровительные организации с медицинской лицензией. До полного снятия всех ограничительных мер эти лагеря будут принимать детей только из Краснодарского края, пока загрузка объектов не должна превышать 50%.

«Обсерваторы продолжат функционировать, но только для прибывающих из-за границы граждан. Россияне, приезжающие в Сочи из других регионов страны, направляться в обсерватор не будут. В аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, а также на посту Магри у въезжающих продолжат измерять температуру», – говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе опровергла информацию о том, что стоимость отдыха на российских курортах в 2020 году может вырасти на 30%.

Напомним, Федеральное агентство по туризму приняло участие в формировании новых доступных пакетных туров по России, где комплексная стоимость путешествия начинается от 10 тыс. рублей за недельный пакет на одного человека, а туроператоры получат государственные субсидии за организацию доступных туров по России.