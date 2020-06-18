 

Болтон назвал Путина «умным и жестким»

18.06.2020, 15:30, Новости дня

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин «умный и жесткий», и Дональд Трамп для него не «серьезный соперник».

«Я думаю, что Путин считает, что он может умело манипулировать Трампом. Я считаю, что Путин – умный и жесткий. Он хорошо выходит из невыгодного положения. Мне кажется, он видит, что он здесь перед ним несерьезный противник. Я не думаю, что он беспокоится из-за Трампа», – передает слова Болтона РИА «Новости».

Он заявил, что Трамп очень хорош в заключении сделок, если речь идет о «недвижимости на Манхэттене», но решение вопросов о договорах об ограничении вооружений и других вопросов международной безопасности – «далекие от его жизненного опыта» вещи.

«Когда есть кто-то вроде Путина, который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения РФ в мире, и Дональд Трамп, которому не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них, это очень тяжелая позиция для Америки», – сообщил Болтон.

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, которая выйдет 23 июня. Публикация книги ранее откладывалась, так как Белый дом считает, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения. Минюст США требует от Болтона согласовать содержание книги с администрацией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Трамп отправил в отставку Болтона, которого называли самым антироссийским членом его команды.



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