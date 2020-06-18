Цена на бензин Аи-95 в России поднялась до рекордной отметки

18.06.2020, 15:23, Разное

Стоимость тонны бензина Аи-95 в России достигла 57,31 тысячи рублей, что является историческим рекордом. За сутки она подорожала на 1%.

Специалисты связывают это с резким возобновлением спроса на топливо в стране после снятия карантинных мер. Производство бензина восстанавливается не так быстро, что провоцирует рост цен. Кроме того, их стимулирует запрет правительства России на импорт бензина.