На Порошенко завели дело за получение Украиной томоса об автокефалии

18.06.2020, 15:16, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с предоставлением томоса об автокефалии «Православной церкви Украины».

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, – дословно цитирую, я ничего не выдумываю, – за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической) Православной церкви Украины», – сообщил Порошенко, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал по прибытии в Печерский районный суд Киева, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения.

Процесс над собой Порошенко назвал «судилищем». «Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где стопроцентно их (власти) прокуроры требуют ареста», – сообщил экс-президент.

Напомним, 10 июня следователи вручили экс-президенту письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по делу о предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. После этого генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко.

6 января 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

Позже «патриарх» так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко признал, что «новая церковь» Украины не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей, кроме Константинополя.