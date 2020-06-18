Ким Кардашьян запускает подкаст о правосудии и тюрьме

18.06.2020, 15:14, Разное

Звезда реалити-шоу, основательница бьюти-бренда, а с недавних пор еще и юрист Ким Кардашьян объявила о запуске собственного подкаста на Spotify. Рассказывать она там будет не о моде, косметике или о том, как прославиться на весь мир, а об уголовном правосудии. Подкаст выйдет на платформе Parcast, а Кардашьян будет его соведущей и сопродюсером.

Вместе с Ким над шоу будет работать телепродюсер Лори Ротшильд Ансальди. Также она станет соведущей проекта. Дата выхода подкаста пока не оглашается, но предположительно первый выпуск увидит свет в ближайшие полгода.

Напомним, около двух лет назад Ким Кардашьян начала обучение в юридической школе. Ее задача к 2022 году успешно сдать экзамены и получить адвокатскую лицензию, которая позволит ей официально участвовать в судебных заседаниях. Впрочем, и без диплома Кардашьян ведет весьма успешную правозащитную деятельность: на ее счету уже несколько выигранных дел.

Первой помилованной заключенной благодаря Ким стала Элис Мари Джонсон. В 1996 году Элис осудили на пожизненный срок без права на досрочное освобождение за организацию сбыта кокаина, хранение наркотиков и отмывание денег. Эта история не привлекла бы столько внимания, если бы судьбой заключенной не заинтересовалась Кардашьян. Она узнала о нелегкой доле раскаявшейся преступницы в Twitter: Элис провела за решеткой более 20 лет и все это время демонстрировала образцовое поведение.