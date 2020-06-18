На Украине родители назвали ребенка Зеленским

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18.06.2020, 15:08, Новости дня

В закарпатском городе Ужгород новорожденному ребенку дали имя Зеленский, сообщила пресс-служба юго-западного межрегионального управления министерства юстиции.

«Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория», – говорится в сообщении управления в Facebook.

Наиболее распространенными именами в городе стали мужские имена: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Девочек чаще всего называют: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Ранее стало известно, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс решили назвать ребенка X Æ A-12. Певица объяснила, что X – это неизвестная переменная, Æ – ее «эльфийское написание» аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»). A-12 – разработанный для ЦРУ самолет-разведчик.



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