 

В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба

18.06.2020, 15:08, Новости дня

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, пострадала женщина, сообщил источник.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме на улице Приорова, дом 38 мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», – передает слова источника ТАСС.

Он отметил, что пострадала женщина.

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, пострадали двое полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Стрелявший уроженец Ингушетии, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Российский посол в Дании заявил, что США стремятся к конфронтации в Арктике

17.05 / В мире: Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

17.04 / Тотальная обсервация: губернатор Кубани сделал жесткое заявление

03.06 / Российская пресса в ельцинские и в путинские времена

20.04 / Врачи и волонтеры Владикавказа призвали жителей Осетии к здравому смыслу

24.04 / 26 миллионов американцев потеряли работу за последние пять недель

04.06 / Глава Удмуртии вылечился от коронавируса

21.04 / Лавров счел, что США уже приняли решение выйти из Договора по открытому небу

14.04 / Американские СМИ узнали об опасных исследованиях коронавируса летучих мышей в Ухане

05.05 / Названо простое средство для борьбы со стрессом во время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска