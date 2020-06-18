В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба

18.06.2020, 15:08, Новости дня

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, пострадала женщина, сообщил источник.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме на улице Приорова, дом 38 мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», – передает слова источника ТАСС.

Он отметил, что пострадала женщина.

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, пострадали двое полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Стрелявший уроженец Ингушетии, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения.