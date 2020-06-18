 

Сербия зареклась вводить санкции против России

18.06.2020, 15:08, Новости дня

Сербия никогда не будет вводить санкции против РФ и не вступит в НАТО, сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич на совместной пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Белграде.

«Мы самостоятельная страна, и мы сами будем выбирать, с кем нам дружить. Мы никогда не введем санкции против наших российских друзей, несмотря на давление Запада. Что касается сотрудничества с НАТО, то мы готовы к сотрудничеству с этой организацией, но о полноправном членстве в альянсе речи не идет», – передает слова Дачича ТАСС.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при условии сохранения дружественных отношений с Россией и КНР, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и в другие военные блоки. Запад протестует против такой позиции властей Сербии и дает понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий – признании независимости Косова и разрыве дружбы с Россией.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что любое окончательное решение проблемы Косово возможно только с одобрения Москвы.

Лавров заявил, что Москва определит свое отношение к вероятным новым договоренностям Сербии и непризнанного Косово в зависимости от того, как они будут проходить. До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово на переговоры 27 июня.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с Вучичем высказывался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, которое затем утвердит Совбез ООН.



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