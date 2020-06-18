У пациентов с бессимптомным COVID-19 хуже вырабатывается иммунитет против вируса

18.06.2020, 15:00, Разное



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Ученые провели детальный анализ иммунного ответа на коронавирус SARS-CoV-2 у 37 человек, которые перенесли COVID-19 в бессимптомной форме. Оказалось, что у этой категории пациентов иммунитет, который остается после инфекции, слабее, чем у тех, кто перенес болезнь с развернутой клинической картиной. Это показало новое исследование, которое опубликовано в Nature Medicine.

Согласно современным данным, у большинства COVID-19 протекает с симптомами разной степени тяжести, которые появляются после инкубационного периода в 2-14 дней. Но у меньшей части инфицированных положительные тесты на коронавирус не сопровождаются развернутой клинической картиной. С бессимптомным течением болезни у врачей связан ряд вопросов. Один из них – вырабатывается ли при нем полноценный иммунитет к вирусу.

Ученые обследовали 178 пациентов в возрасте от 8 до 75 лет, которые перенесли COVID-19 в Китае до 10 апреля 2020 года. Средняя продолжительность болезни при наличии симптомов была 19 дней, тогда как в случае бессимптомного течения – 14.

Во время острой фазы болезни – когда вирус можно было обнаружить в мазке из носоглотки – при отсутствии симптомов уровень иммуноглобулинов G (IgG) был существенно ниже. IgG – антитела, которые организм способен вырабатывать после перенесенной болезни или вакцинации для защиты от определенной инфекции.

Через восемь недель после выписки уровень антител снизился у 81,1% бессимптомных пациентов и у 62,2 пациентов, у которых были симптомы во время острой фазы болезни. У первой группы людей снижение уровня антител было более выразительным.

Также у бессимптомных пациентов в крови был ниже уровень противовоспалительных цитокинов, что утверждает о более слабом иммунном ответе на COVID-19, указывают ученые.

Авторы исследования считают, что новые данные ставят под сомнение эффективность введения «иммунных паспортов». По их мнению, для профилактики болезни нужно продолжать массовое тестирование и, по мере необходимости, карантин. Как долго могут сохраняться антитела после перенесенного COVID-19 и в какой степени они защищают от болезни, должны показать будущие, более крупные, исследования.