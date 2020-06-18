 

ЦСКА анонсировал матч с “Зенитом”, показав растолстевших футболистов

18.06.2020, 14:54, Новости дня

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала забавный видео-анонс к предстоящему матчу 23-го тура российской премьер-лиги против петербургского "Зенита".

В видео показали растолстевших футболистов и тренеров обеих команд после трехмесячного перерыва. За основу ролика взято популярное видео ROLLIN` SAFARI, в котором показано что было бы, если животные были бы круглыми.

#ЦСКА возвращается в игру после 3 месяцев самоизоляции 😁 #ЦСКАзенит pic.twitter.com/hq9OEQVFRL

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 18, 2020

Напомним, матч ЦСКА – "Зенит" состоится в субботу, 20 июня, и пройдет на поле "ВЭБ Арены" в Москве, начало – в 19:00 по местному времени. Эта игра станет первой для обеих команд после паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.

Напомним, петербуржцы с 50 очками лидируют в турнирной таблице, а москвичи расположились на пятой строчке, имея в активе 36 очков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Департамент полиции в Миннеаполисе собрались расформировать

11.04 / Бренд Haval анонсировала новый Haval H5 для России

13.06 / Пхеньян заявляет о грядущем разрыве отношений с Сеулом

19.05 / Психолог рассказал о типе мышления верящих в теории о массовом чипировании людей

27.05 / В казанском «Рубине» выявлен второй футболист с коронавирусом

31.05 / Экс-премьер Украины напомнил о подаренных ей Советским Союзом землях

18.05 / Эксперт: Меры господдержки помогут предпринимателям перезапустить бизнес после снятия ограничений

01.06 / В Париже через год после пожара открыли площадь у собора Нотр-Дам

03.05 / Hill – американских демократов и СМИ обвинили в двойных стандартах по делам Байдена и Кавано

13.04 / Кабмин Украины предложил уменьшить объем фонда борьбы с коронавирусом и рассказал, на что пойдут деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска