 

Оцениваем позитивно: Роскомнадзор разблокирует Telegram

18.06.2020, 14:54, Новости дня

Роскомнадзор намерен снять ограничения по доступу к мессенджеру Telegram. Об это сообщается на сайте ведомства. Такое решение принято по согласованию с Генпрокуратурой.

Федеральная служба отмечает, что они позитивно оценивают высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Ведомство обратило внимание на то, что готово сотрудничать со всеми интернет-компаниями, которые работают на территории страны и намерены оперативно пресекать распространение террористической и экстремистской информации, детской порнографии, а также пропаганды суицида и наркотиков.

Telegram на территории РФ заблокировали еще в первой половине 2018 года. Причиной такого решения стал отказ мессенджера предоставить российским спецслужбам технологию дешифровки сообщений.

 



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