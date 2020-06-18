Омич из ревности зарезал таксиста на глазах у очевидцев

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18.06.2020, 14:53, Новости дня

Житель Омска во дворе многоэтажки с двумя ножами напал на таксиста и зарезал его на глазах у очевидцев, причиной нападения стала измена супруги, информирует региональный СУ СК.

Инцидент произошел в среду утром, сообщается на сайте ведомства. Жильцы дома по улице Молодогвардейской вызвали сотрудников полиции.

«Подозреваемый, узнав об измене своей супруги год назад, в три часа ночи, взяв два ножа и топор, приехал к дому, где проживал 29-летний соперник, и стал поджидать его. Когда в 6.00 утра молодой человек, работающий таксистом, подъехал к дому, подозреваемый напал на него и около подъезда нанес ножами множество ранений, не совместимых с жизнью», – пояснили в СК.

После убийства подозреваемый попытался скрыться на своем автомобиле, но застрял в кювете. После этого он поджег машину и спрятался в гараже одного из домов.

Там его нашли правоохранители. В опубликованном во «ВКонтакте» ролике УМВД по Омской области задержанный рассказал, что побудило его совершить преступление.

«Переписку в WhatsApp прочитал в ее телефоне. (Оружие взял) не сразу, жена сказала, где он (таксист) живет. (Жену бил), было дело, да», – сказал задержанный в ролике.

Напомним, в мае 2019 года мужчина из ревности убил бывшую жену в ходе ссоры на севере Москвы.



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