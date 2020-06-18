 

Москва заявила о готовности восстанавливать отношения с Лондоном

18.06.2020, 14:53, Новости дня

Москва готова начать восстанавливать отношения с Британией, в Лондоне также есть сигналы о встречном желании, но пока они не отразились на практике, в том числе из-за коронавируса, сообщил посол РФ Андрей Келин.

Келин заявил, что Москва выражает готовность «перевернуть страницу и начать восстанавливать отношения», передает РИА «Новости».

«В Британии происходит определенная эволюция, мы ее замечаем, есть сигналы о том, что можно было бы начать движение. Пока эти сигналы, прямо скажем, не трансформировались в какие-либо серьезные практические дела. Оно и понятно: здесь много чего происходит, не говоря уже о Brexit, но и все еще парализовано коронавирусом. Но начинаются диалоги и контакты, это не только телефонные разговоры между руководством, начались разговоры на уровне руководства МИД», – рассказал он.

Посол добавил, что в данный момент готовится «почва» для совместных шагов, «когда закончится этот период взаимного сидения, и можно будет заняться практическими делами».

Отметим, что ранее Британия пообещала «оказывать давление» на Москву из-за приговора американцу Полу Уилану, которого Мосгорсуд признал виновным в шпионаже против России.



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