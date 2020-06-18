 

Германия обвинила россиянина в заказном убийстве Хангошвили

18.06.2020, 14:50, Новости дня

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Россиянину, которого в сообщении называют Вадим К., предъявлено обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Он якобы принял заказ на убийство от ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации.

“Подоплекой приказа об убийстве была оппозиция жертвы к российской центральной власти, правительствам автономных республик Чечни и Ингушетии, а также пророссийскому правительству Грузии”, – говорится в сообщении.

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Киллера вскоре задержали.

6 декабря Bellingcat опубликовал расследование, в котором говорилось, что мужчину, задержанного немецкими правоохранителями после убийства Хангошвили, зовут Вадим Красиков, он въехал в Германию по документам, выданным на имя Вадима Соколова. Расследователи считают, что он связан с ФСБ России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Хангошвили – “кровавый боевик”, якобы причастный к взрывам в московском метро.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным “Немецкой волны”, Хангошвили имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию. Во время Второй чеченской войны Хангошвили командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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