 

Коберник об отмене итоговой аттестации выпускников: Если бы такое решение приняли в апреле, это сохранило бы нервы выпускникам, родителям и учителям

18.06.2020, 14:50, Новости дня

Решение об отмене итоговой государственной аттестации нужно было принять еще в апреле, что сэкономило бы значительные бюджетные средства. Такую точку зрения в комментарии изданию “ГОРДОН” высказала соосновательница объединения “Смарт освіта” и “Батьківський контроль” Иванна Коберник.

“ВНО проводится в форме внешнего теста и имеет две составляющие: государственная итоговая аттестация (ГИА), которая необходима для выставления оценок в аттестат, и непосредственно ВНО, которое необходимо для дальнейшего поступления в вуз. Когда выпускники регистрируются на сайте Украинского центра оценивания качества образования, выбирают опцию: сдать только ГИА или ГИА вместе с ВНО. То есть аттестацию должны проходить все выпускники, а ВНО только те, кто собирается поступать в этом году. Суть предложения президента в том, чтобы в этом году аттестация в форме ВНО не проводилась, а оценки в аттестат были выставлены по результатам оценивания в школе. Дальше выпускники решат: если они собираются поступать в университет, пойдут сдавать ВНО. Есть дети, которые не собирались поступать в вузы или собираются поступать не в Украине, им ВНО не нужно”, – пояснила собеседница.

Она отметила, что решение по отмене аттестации нужно было принимать намного раньше. 

“Меня в этом законопроекте беспокоит один момент. Если бы там было написано четко: все выпускники освобождаются от ГИА, то все понятно. Но там есть пункт, что по желанию дети могут засчитать результат ВНО в аттестат. Как это будет реализовано, я не представляю. Должны быть на этот счет серьезные разъяснения от Министерства образования и науки. Я считаю, если бы такое решение было принято еще в апреле, то все было бы нормально, это сохранило бы нервы выпускникам, родителям и учителям, а также сэкономило значительные средства бюджета. Если все делается в последний момент, это дорого обходится и людям, и государству”, – сказала Коберник.

18 июня Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3669, который накануне внес президент Владимир Зеленский. Глава государства определил его как неотложный. Закон освободит выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого тестирования. 

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Москвичей предупредили о сильном ветре в выходные

02.06 / Нефть подорожала в ожидании решений ОПЕК+

03.06 / Военный эпидемиолог Тедтоев умер от коронавируса

02.06 / В Чебоксарах начались онлайн-лагеря

20.05 / Украина решила открыть часть пунктов пропуска на границе с ЕС

20.04 / Собянин рассказал о выполнении москвичами требований самоизоляции

03.05 / Если Зеленскому нужно объяснять, кто виноват в трагедии в Одессе, он может засомневаться, кто начал войну на Донбассе – Сенцов

05.06 / ЦИК назначил довыборы в Раду в округе погибшего депутата Давыденко на день местных выборов

16.06 / С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

29.05 / Константин Тимофеев назначен гендиректором Фонда дольщиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска