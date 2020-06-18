Коберник об отмене итоговой аттестации выпускников: Если бы такое решение приняли в апреле, это сохранило бы нервы выпускникам, родителям и учителям

18.06.2020, 14:50, Новости дня

Решение об отмене итоговой государственной аттестации нужно было принять еще в апреле, что сэкономило бы значительные бюджетные средства. Такую точку зрения в комментарии изданию “ГОРДОН” высказала соосновательница объединения “Смарт освіта” и “Батьківський контроль” Иванна Коберник.

“ВНО проводится в форме внешнего теста и имеет две составляющие: государственная итоговая аттестация (ГИА), которая необходима для выставления оценок в аттестат, и непосредственно ВНО, которое необходимо для дальнейшего поступления в вуз. Когда выпускники регистрируются на сайте Украинского центра оценивания качества образования, выбирают опцию: сдать только ГИА или ГИА вместе с ВНО. То есть аттестацию должны проходить все выпускники, а ВНО только те, кто собирается поступать в этом году. Суть предложения президента в том, чтобы в этом году аттестация в форме ВНО не проводилась, а оценки в аттестат были выставлены по результатам оценивания в школе. Дальше выпускники решат: если они собираются поступать в университет, пойдут сдавать ВНО. Есть дети, которые не собирались поступать в вузы или собираются поступать не в Украине, им ВНО не нужно”, – пояснила собеседница.

Она отметила, что решение по отмене аттестации нужно было принимать намного раньше.

“Меня в этом законопроекте беспокоит один момент. Если бы там было написано четко: все выпускники освобождаются от ГИА, то все понятно. Но там есть пункт, что по желанию дети могут засчитать результат ВНО в аттестат. Как это будет реализовано, я не представляю. Должны быть на этот счет серьезные разъяснения от Министерства образования и науки. Я считаю, если бы такое решение было принято еще в апреле, то все было бы нормально, это сохранило бы нервы выпускникам, родителям и учителям, а также сэкономило значительные средства бюджета. Если все делается в последний момент, это дорого обходится и людям, и государству”, – сказала Коберник.

18 июня Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3669, который накануне внес президент Владимир Зеленский. Глава государства определил его как неотложный. Закон освободит выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого тестирования.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.