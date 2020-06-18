Роскомнадзор снял ограничения по доступу к Telegram

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18.06.2020, 14:48, Новости дня

Ограничения по доступу к мессенджеру Telegram в РФ снимаются, сообщил Роскомнадзор.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», – говорится в заявлении на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что ведомство готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, а также детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

В начале июня основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что решение разблокировать Telegram в РФ могло бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в правительство законопроект, который запрещает блокировку ресурсов (в частности, Telegram), которые служат «официальными сервисами» распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности.

В Кремле заметили, что Telegram заблокирован в РФ по решению суда, однако ситуация с его использованием «де-факто иная».



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