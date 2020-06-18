Путин заявил об успехе мер по гособоронзаказу

18.06.2020, 14:48, Новости дня

Меры по гособоронзаказу сработали, система, которую ввели в последнее время, работает, сказал президент Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

«Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает», – передает слова Путина РИА «Новости».

Чиханчин, в свою очередь, заметил, что свои результаты по гособоронзаказу принес «задел, который был сделан еще в 2016 году».

«Мы значительно сократили сомнительные операции – падение на 35–37%. А по ряду направлений – в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу», – заметил глава Росфинмониторинга.

Чиханчин отметил, что обстановка в этой сфере стабилизировалась, теперь ее нужно «просто удержать на этом направлении».

В начале апреля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике даже в условиях эпидемии коронавируса – на тот момент гособоронзаказ был выполнен более чем на 70%.