Псковский губернатор оценил эффективность поправок в Конституцию в сфере здравоохранения

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18.06.2020, 14:48, Новости дня

Поправки в Конституцию в сфере здравоохранения в случае принятия помогут в ситуациях, аналогичных эпидемии коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В настоящий момент практически на всей территории страны мы относительно спокойно проходим этот период (распространения коронавируса). И делаем все возможное и даже невозможное, чтобы люди были в медицинском плане защищены и ни в чем не нуждались», – сообщил губернатор в интервью газете ВЗГЛЯД.

В то же время Ведерников отметил, что в будущем «здравоохранительные» поправки в Конституцию помогут в ситуациях, аналогичных эпидемии коронавируса.

«Мы понимаем, что в истории могут быть разные периоды. Если где-то, на каком-то уровне будет сбой, а жизнь полна сюрпризов и неожиданностей, то гарантированная Конституцией статья его нивелирует. Деньги будут найдены и перенесены в здравоохранение. Это становится обязанностью, которую никак не обойти, невзирая на политическую необходимость, особенности мышления чиновников на местах, разницу и общность подходов», – добавил глава региона.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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