Мнение: Автономная зона Капитол-Хилл

18.06.2020, 14:45, Разное

Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ)

Как вы, наверное, знаете, на Капитолийском холме, в Сиэтле, провозглашена 8 июня сего 2020-го года новая автономия «Автономная зона Капитол-Хилл», английское название Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ). Послужила толчком для провозглашения автономии расправа полицейскими над чернокожим рецидивистом Джорджем Флойдом, новым знаменем волнений по всему миру. Личность, как вы знаете, неприглядная, но и наше время временем торжества свобод не назовешь, так что, какое время, такие и знамёна.

Автономная зона Капитол-Хилл

Территория автономной зоны занимает шесть городских кварталов, находящихся поблизости от Восточного полицейского участка, возле которого и сконцентрировались к 7 июня активные действия сопротивления, ведь именно этот участок проявил наибольшую жестокость к протестующим. К этому дню вокруг участка были возведены бетонные и металлические укрепления, так как полиция всерьез опасалась штурма участка протестующими. В тот же день неизвестный автомобиль въехал в скопление протестующих, и водитель начал стрелять в разъяренных нападением людей, одного ранил и успел ретироваться за спины полицейских, где и укрылся.

Автомобиль врезался в протестантов на Капитол-Хилл

Вообще же волнения начались в Сиэтле ещё 29 мая и девять дней происходили самые настоящие сражения протестующих с полицией. 8 июня городские власти решили, что все это заходит очень далеко, и не миновать жертв, поэтому полиция была выведена из участка и здание досталось протестующим. Сейчас бывший полицейский участок носит название «Восточный участок Народного департамента Сиэтла».

Дональд Трамп и Дженни Дуркан о Автономной зоне Капитол-Хилл

Слишком либеральные, с точки зрения Дональда Трампа, действия городских властей Сиэтла вызвали его негодование, и он потребовал от них усмирить протестующих, иначе он сам это сделает. Но мэр Сиэтла Дженни Дуркан, опасаясь эскалации конфликта, в ответ заявила, что это не вооруженный захват, а скорее больше похоже на квартальные вечеринки, или что-то подобное этому.

Автономная зона Капитол-Хилл сегодня

На сегодняшний день Автономная зона Капитол-Хилл функционирует в нормальном режиме, работают банки, магазины, кафе. Порядок на улицах поддерживается силами активистов движения, даже следят за тем, чтобы люди ходили по улицам и в общественных местах в защитных масках, так как пандемию никто ещё не отменял. В связи с тем, что в поддержку движения приехали люди и с других городов США в местном парке был создан палаточный городок и в нем, а также на улицах автономии, в некоторых местах, можно получить бесплатную пищу.

Протестующие в Автономной зоне Капитол-Хилл

Вот слова Лауры, одной из активисток движения: «Коммуна в Капитол-Хилле объединена общим желанием укрепить автономную зону. Независимо от того, как долго она просуществует, автономная зона пробудит надежду в сердцах мирового рабочего класса. Она напоминает нам о том, что трудящийся класс, несмотря на все преграды, отвоюет у класса капиталистов свою свободу!» Я согласен с Лаурой, что в конце концов так и произойдет, но, к сожалению, не в этом случае. Этот народный протест начинают использовать в политической игре двух главных партий США, так что, мне думается, результаты могут быть совершенно иными. И всё же я считаю эту попытку создания автономии внутри жесткого полицейского государства хорошим признаком разложения оного, ещё одной попыткой пробудить самосознание народных масс.

Сергей Аникин

18.06.20