80 азербайджанцев арестованы в Дагестане на 10 суток после столкновений с силовиками в лагере на границе

18.06.2020, 14:40, Новости дня

В Дагестане после конфликта в пункте временного размещения на границе Магарамкентского и Дербентского районов полиция задержала 93 граждан Азербайджана, из них 80 арестованы на 10 суток, сообщил глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов.

Конфликт в палаточном лагере, где из-за эпидемии коронавируса застряли сотни азербайджанцев, начался вечером 15 июня. Все они хотели вернуться домой, но не смогли этого сделать из-за закрытых границ. В тот вечер граждане Азербайджана получили список с именами 120 человек, которым разрешили вернуться домой, но попали туда не все, что возмутило людей. Часть протестующих направилась к границе, однако их разогнали сотрудники Росгвардии и полицейские, применив дубинки и слезоточивый газ.

Следственные органы Дагестана накануне возбудили уголовное дело в отношении азербайджанцев по двум статьям: “Применение насилия в отношении представителей власти” и “Умышленное повреждение чужого имущества” (часть 2 статьи 318 и часть 1 статьи 167 УК РФ). “Регион online” ранее писал, что под подозрением находятся 10 человек, они задержаны и проходят следственные мероприятия. Им грозит ответственность вплоть до уголовного срока на 10 лет.

В результате инцидента, по данным следствия, пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждено пять служебных автомобилей. Причиненный ущерб полиция предварительно оценила в 400 тысяч рублей.

Власти Дагестана и азербайджанская делегация обсудили сложившуюся ситуацию. Согласно договоренностям с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, через границу будут пропускать группами от 100 до 130 человек. Начальник Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана Арзу Дашдамиров заявил, что со следующей недели, возможно, удастся увеличить число возвращающихся на родину. Очередная отправка граждан Азербайджана из Дагестана запланирована на следующую неделю.