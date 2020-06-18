“По заказу российских властей”: Германия обвинила россиянина в убийстве гражданина Грузии Хангошвили

18.06.2020, 14:40, Новости дня

Федеральная прокуратура Германии предъявила официальное обвинение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) гражданину России Вадиму С. (он же Вадим К.) В документах сказано, что “за заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии”, а задание “ликвидировать” Кавтарашвили Вадиму К. (он же Вадим С.) дали “подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства”.

Помимо убийства россиянина также обвиняют в нарушении законодательства об обращении с оружием.

Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Он был застрелен днем по пути в мечеть, на виду у прохожих. Напавшего на него мужчину с паспортом на имя гражданина России Вадима Соколова вскоре задержали.

Вскоре власти Германии обнаружили, что паспорт на имя Соколова был фальшивым, но свое настоящее имя россиянин назвать отказался. Власти Германии обратились за помощью в посольство РФ в Берлине и к российским властям, но, по их словам, помощи не получили.

Расследователи The Insider и Bellingcat вскоре выяснили возможное настоящее имя мужчины. По их данным, его зовут Вадим Николаевич Красиков: он родился 10 августа 1965 года в Туркестанской области Казахстана. Расследователи также выяснили, что Красиков перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ “Вымпел” и оформлял паспорт через паспортный стол, который оформлял документы другим сотрудникам спецслужб.

Красиков-Соколов, как считают расследователи, может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 году. По тому делу он был объявлен в России в федеральный розыск, но потом розыск неожиданно прекратили. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.

Операцию по убийству Хангошвили, по данным Bellingat, курировал начальник Центра специального назначения ФСБ, генерал-полковник Александр Тихонов, однако непосредственно с киллером общался не действующий сотрудник спецслужбы, а бывший – Эдуард Бендерский. Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, эта же формулировка содержится и в обвинительных документах прокуратуры Германии. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года называл Хангошвили “кровавым бандитом” и “организатором взрывов в московском метро”, но официально эта информация никогда не озвучивалась следователями.

По итогам проведенного расследования власти Германии ранее приняли решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине. В ответ на это Москва в декабре 2019 года выслала из России двух немецких дипломатов.

Хангошвили и его родные высказывали опасение за жизнь чеченца. О преследовании со стороны российских властей и попытке “организации убийства” он говорил и немецким властям, пытаясь получить убежище в Германии. Несмотря на эти заявления, просьба Хангошвили об убежище в Германии была отклонена. Тем не менее он не был сразу депортирован и продолжал жить на территории страны.