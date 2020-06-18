Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
18.06.2020, 14:37, Разное
Президент Владимир Путин рассказал в интервью каналу “Россия”, что общается с внуками. Родные звонят ему на работу в Кремль.
В 2017 году во время прямой линии глава страны заявил, что у него есть двое внуков. Из-за загруженного графика Путин редко видится с мальчиками.
Отметим, российский лидер предпочитает не распространяться о своих близких. Он хочет, чтобы дети росли в нормальной обстановке и не были “принцами крови”.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет