 

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

18.06.2020, 14:37, Разное

Президент Владимир Путин рассказал в интервью каналу “Россия”, что общается с внуками. Родные звонят ему на работу в Кремль.

В 2017 году во время прямой линии глава страны заявил, что у него есть двое внуков. Из-за загруженного графика Путин редко видится с мальчиками.

Отметим, российский лидер предпочитает не распространяться о своих близких. Он хочет, чтобы дети росли в нормальной обстановке и не были “принцами крови”.



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