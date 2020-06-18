Политика: Как обеспечена надежность электронного голосования в России

18.06.2020, 14:30, Разное

В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций?

В четверг в столице начинается двухдневное электронное голосование через портал 2020og.ru, на котором всем москвичам предложено ответить на вопрос: «Что сейчас важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?».

Разумеется, это важный для города вопрос, но все понимают, что нынешнее цифровое волеизъявление москвичей – скорее, пробное. Ведь ровно через неделю у жителей столицы будет гарантированная возможность выразить свое мнение по более значимому вопросу – по поправкам к Конституции. Тогда любой москвич сможет при желании голосовать не на привычном избирательном участке в ближайшей школе, а «по удаленке» – через интернет.

Вместе с тем, электронное голосование – это не только удобный и надежный способ волеизъявления, подтвержденный опытом прошлогодних выборов в столице, но и возможность в условиях коронавируса выполнить гражданский долг не покидая квартиры или дачи. Поэтому к тестовому голосованию сейчас приковано столько внимания.

За тем, как работает система цифровой демократии в четверг и пятницу проследят представители Мосгоризбиркома, столичного Департамента информационных технологий, члены московской Общественной палаты, специалисты-«айтишники» и журналисты. Для проверки надежности в системе будут искусственно вызваны неполадки. Как и на любых учениях, эксперты разделятся на две группы, одна из которых попытается сломать систему, а другая будет ее защищать.

Разумеется, специалисты уделяют большое внимание защите системы от посягательств хакеров, рассказал газете ВЗГЛЯД глава общественного штаба по наблюдению за московским голосованием, бывший замминистра связи Илья Массух. «Помимо безопасности от DDoS-атак, от подборов ключей шифрования, мы достаточно серьезно отнеслись к устойчивости системы к нагрузкам. Распределили систему на три географически разделенных центра обработки данных. Надеемся, что так она будет работать без сбоев», – подчеркнул глава штаба.

Против фейков выставлен блокчейн

Процедуру подачи и подсчета голосов призвана защитить от взлома технолгия блокчейн. Она подразумевает, что информация в электронных бюллетенях передается в полном и неизменном виде, а «задним числом» изменить ее нельзя.

Голоса избирателей будут и потом храниться в зашифрованном виде, их нельзя будет ни удалить, ни изменить.

«Блокчейн – это неизменяемая цепочка информации. В этой цепочке каждый новый блок информации всегда следует за блоком с предыдущим номером. Информацию, записанную в одном блоке, нельзя стереть или исправить без согласия других участников цепочки», – отметил Массух, добавив, что схожему принципу построен, например, современный школьный электронный дневник, где внесенную запись нельзя удалить, если владельцы других копий не подтвердят эту операцию.

«В блокчейне используется математическая функция – преобразование, которая как бы не имеет «обратного возврата», – указал Массух. – Если мы считаем: дважды два – четыре, то мы понимаем, что из четырех потом можно «обратно» получить другие числительные. Но здесь возврат невозможен».

При этом система голосования позволяет сохранить и тайну выбора избирателя, заверил Массух. «Эту функцию тоже выполняет блокчейн. Система отделяет бюллетень от человека, – указал собеседник. – В начале человек авторизуется через Гослуслуги, и он считан, опознан. То есть понятно, что голосует, например, Массух. Но в момент, когда он нажимает кнопку: получить бюллетень, этот бюллетень полностью отрывается от того Массуха, который только что авторизовался. Этим гарантирована анонимность. Тайна голосования сохраняется».

В надежности процедуры электронного голосования убежден и директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. «Электронные способы идентификации, аутентификации, регистрации, подтверждения личности являются априори гораздо более защищенными, эффективными, безопасными, чем их бумажные аналоги.

Подделать бумажный документ гораздо проще. Хотя психологически, конечно, нам кажется, что бумага более защищена, на самом деле это не так», –

подчеркнул Плуготаренко.

Тем временем, в блогосфере уже гуляет множество фейков, призванных посеять недоверие избирателей к «цифровой демократии». Скажем, появились слухи о массовой скупке сим-карт якобы для фальсификации итогов электронного голосования по поправкам. Эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) уже опровергли эту информацию. По их словам, данная мошенническая схема технически невозможна. А начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов мэрии Москвы Артем Костырко добавил, что «с технической точки зрения система не допустит голосования с подставных аккаунтов», поскольку проголосовать за поправки в Конституцию с аккаунта, созданного после 5 июня, будет нельзя.

Как заверяют в мэрии, все программное обеспечение основано исключительно на сертифицированном и аттестованном портале mos.ru и связанных с ним системами. Через эту систему уже проводилось немало локальных городских голосований. К примеру, жители Троицка в Новой Москве недавно с ее помощью решали, где именно должна располагаться ближайшая станция столичной «подземки».

Понравится молодежи

Напомним, что среди рядовых москвичей возможность голосовать через интернет уже вызвала явный интерес. Заявки на участие в уже подали более 827 тысяч москвичей, сообщил в среду сайт мэрии Москвы – из них уже свыше 640 тысяч горожан включены в список «интернет-избирателей». Регистрация через столичный и общероссийский порталы госуслуг закрывается ровно в 14 часов 21 июня.

Строго говоря, предстоящее голосование не будет первым. В сентябре прошлого года в столице состоялся эксперимент по дистанционному электронному голосованию за кандидатов в Мосгордуму. Тогда он касался лишь трех районов города и был признан удачным: на онлайн-выборах явка составила рекордные 92 %. «Оффлайновая» явка была куда ниже – 21,7%.

О том, что московские избиратели тогда высоко оценили новшество, свидетельствовали данные избиркома. Уже за первые 15 минут с начала выборов в Мосгордуму электронная явка составила 4,8%, а к 15:00 проголосовали 75%.

Тогда, как и сейчас, систему испытывали на прочность. В роли «приглашенного хакера» выступил французский криптограф Пьеррик Годри. Он быстро заметил, что длина защищавшего систему публичного ключа (уникального набора символов, состоящий из букв и цифр) – меньше 256 бит. Это позволило взломать шифр за считанные минуты с помощью обычного компьютера и бесплатного программного обеспечения. За выявление этой «дыры» Годри получил награду в 1 млн рублей.

«Кодировку заменили на 1024-битную, уровень защищенности – высокий, а сбой на выборах был не программный, а именно оборудования. На сегодняшний день все будет дублироваться, и стабильность работы гарантирована», – пояснял тогда член профильного комитета Госдумы по регламенту Дмитрий Ламейкин.

Уровень подготовки онлайн-голосования по поправкам в Конституцию специалисты по электронной безопасности оценивают высоко, отмечает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Степень защищенности персональных данных избирателей – высокая. Например, есть возможность верификации своего голоса, что крайне важно. Вводится специальный избирательный участок для наблюдения за онлайн-голосованием. Насколько мне известно, там будут присутствовать авторитетные эксперты в IT- сфере, в частности, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

«В общем, данный вид голосования необходимо всецело развивать и поддерживать. Это повысит активность избирателей и в целом укрепит нашу демократическую систему», – заключил Данилин.

«В РФ история с коронавирусом стала драйвером для дополнительного развития новых технологий на выборах. Ведь очевидно, что дистанционная форма голосования – более безопасна в период, когда эпидемиологическая обстановка осложняется. Но и в будущем такие технологии будут внедряться все шире, а в среднесрочной перспективе все электоральные процедуры перейдут в цифровой вид», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По мнению политолога, при должной организации цифровая форма голосования наименее всего подвержена человеческому фактору – нарушениям, которые иногда вскрывают наблюдатели. «В электоральной системе в день голосования работает до миллиона человек. Выходит, что следить за ними условно должно в два раза больше наблюдателей. При электронном голосовании такое количество людей не нужно. Сам процесс выборов становится менее затратным. При этом растет скорость подсчета голосов», – перечислил собеседник.

Электронный формат, продолжил эксперт, добавит явки, особенно среди молодых избирателей. «Многие не ходят на голосование не потому, что они плохо относятся к выборам, а потому что в выходной день они выбирают какие-то другие дела. Возможность отдать голос удаленно снимает все эти вопросы», – подытожил Мартынов.

Как уже сообщалось, по решению ЦИК электронный способ голосования, помимо москвичей, будет доступен еще и жителям Нижегородской области. В общей сложности, это 16 млн человек. С 10 часов утра 25 июня и по 30 июня можно будет проголосовать на портале 2020og.ru – нужно лишь войти в свой аккаунт на портале госуслуг. Столичные жители могут также использовать личный кабинет на московском сайте.

Впрочем, у москвичей и нижегородцев сохраняется право голосовать и привычным образом, «офлайн», как и у остальных россиян – на избирательных участках или с помощью надомного формата с 25 июня по 1 июля. Напомним, что на участках будут соблюдаться все необходимые меры медицинской безопасности.