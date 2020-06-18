 

Вучич заявил о необходимости одобрения РФ для любого решения по Косово

18.06.2020, 14:30, Новости дня

Любое окончательное решение проблемы Косово возможно только с одобрения Москвы, сообщил президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Белграде.

«Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию», – передает его слова ТАСС.

Лавров, в свою очередь, заявил, что контрпродуктивно форсировать «окончательную нормализацию» в Косово.

«Считаем, что форсировать так называемую «окончательную нормализацию», подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно», – сказал он.

Вучич на пресс-конференции также заявил, что Сербия ценит помощь РФ в борьбе с коронавирусом.

«Сербия всегда будет помнить помощь РФ в период коронавируса и может всегда надеяться на ответную помощь», – сказал сербский лидер.

Ранее Лавров заявил, что Москва определит свое отношение к вероятным новым договоренностям Сербии и непризнанного Косово в зависимости от того, как они будут проходить. До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово на переговоры 27 июня.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с Вучичем высказывался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, которое затем утвердит Совбез ООН.



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