 

Путин потребовал доводить до суда дела о картельных сговорах

18.06.2020, 14:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным потребовал обязательно доводить до суда дела о картельных сговорах.

«(Надо), чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге», – сообщил президент, передает ТАСС.

Чиханчин доложил президенту, что Росфинмониторинг совместно с ФАС и ФСБ выявил картельные сговоры на 700 млн рублей в этом году, все контракты, по которым были допущены эти нарушения, расторгнуты.

Кроме того, по словам Чиханчина, благодаря работе ведомств было сохранено и не направлено недобросовестным подрядчикам 3,8 млрд рублей бюджетных средств. Возбуждено порядка 50 уголовных дел. 



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