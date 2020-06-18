Путин потребовал доводить до суда дела о картельных сговорах

18.06.2020, 14:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным потребовал обязательно доводить до суда дела о картельных сговорах.

«(Надо), чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге», – сообщил президент, передает ТАСС.

Чиханчин доложил президенту, что Росфинмониторинг совместно с ФАС и ФСБ выявил картельные сговоры на 700 млн рублей в этом году, все контракты, по которым были допущены эти нарушения, расторгнуты.

Кроме того, по словам Чиханчина, благодаря работе ведомств было сохранено и не направлено недобросовестным подрядчикам 3,8 млрд рублей бюджетных средств. Возбуждено порядка 50 уголовных дел.