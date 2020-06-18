Кристина Асмус высказалась о роли в сериале “Герой по вызову”: Я просто делала суровое следовательское лицо

18.06.2020, 14:23, Разное

Знаменитость исполнила роль очаровательного следователя Лизы

Леоновой. Таких персонажей, по словам Асмус, она еще не играла.

Кристина призналась, что к съемкам не готовилась.

Артистка не брала консультаций у реальных сотрудников следственного отдела и

даже не стала смотреть сериалы с похожей тематикой.

До появления на площадке Асмус даже не

представляла, как показывать удостоверение работника правоохранительных

органов. “Я просто делала суровое следовательское лицо и старалась не

сутулиться”, – иронично заметила она.

Ранее артистка рассказала, что картину “Герой по

вызову” сняли еще в 2018-м. К сожалению, два года сериал пролежал на полке. На днях теленовеллу начали

транслировать на канале НТВ.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 17 Июн 2020 в 12:23 PDT

Сериал “Герой по вызову” рассказывает о докторе, которому

диагностируют опухоль мозга. Болезнь неизлечима. Герой решает использовать

оставшееся время во благо и соглашается на рискованную работу с правоохранителями.

По словам Кристины Асмус, теленовелла не

похожа на обычный фильм о полицейских. Создатели наполнили ленту

юмором и интересными диалогами.