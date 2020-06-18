Скандалы: «Ростех» не мелочится

18.06.2020, 14:20, Разное

«Дочка» государственной корпорации решила купить медицинские маски в 3,6 раза дороже оптовой цены

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Росхимзащита» опубликовала договор на закупку медицинских масок на 50 млн рублей по 27 рублей за штуку. Это на 10 рублей дороже, чем розничная цена масок у компании-производителя, убедились «Открытые медиа». В закупочной документации указано, что «Росхимзащита» приобретает одноразовые трехслойные маски у единственного поставщика «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». Решение о проведении закупки подписано 11 июня 2020 года.

В договоре на поставку не названа компания-производитель и точное количество масок, но указана цена за одну штуку — 27 рублей с НДС. В контракте сказано, что эта цена «является твердой на весь период действия договора». Информация о поставщике, компании «Ломекс Групп», есть в «протоколе разногласий», также опубликованном в пакете закупочной документации.

«Ломекс Групп» была зарегистрирована в Москве в 2019 году. Генеральным директором и единственным собственником компании является Константин Овчаренко. С момента своего создания компания получила всего два госконтракта на поставку медицинских масок в медучреждения Вологодской области. Один контракт на поставку 1500 масок по 24 рубля за штуку фирма заключила 19 мая, второй — на 11 000 масок по 15 рублей за штуку — 8 июня.

На сайте «Ломекс Групп» медицинские трехслойные маски можно приобрести по 17 рублей за штуку, эта цена указана в прайс-листе компании от 27 мая 2020 года. Однако если покупать такие же маски партией от 10 000 штук, они будут стоить всего по 7,6 рублей, написано на сайте «Ломекс Групп». Это в 3,6 раза ниже цены, по которой маски покупает «Росхимзащита».

В пресс-службе «Ростеха» высокую цену на маски объяснили «реальной рыночной ситуацией весны 2020», когда готовилась закупочная документация. Представитель «Ростеха» отметил, что «Росхимзащита» успела закупить только небольшую партию масок на 5 млн рублей, а приобретение остальных по этой цене было признано компанией экономически нецелесообразным. Договор не обязывает «Росхимзащиту» выкупить весь объём продукции, подчеркнул представитель «Ростеха».

«В случае необходимости дополнительных поставок будет рассмотрен вопрос о заключении дополнительного соглашения о снижении стоимости единицы изделия либо смене поставщика», — отметил собеседник ОМ.

В апреле 2020 года правительство назначило «Росхимзащиту» главным оператором по снабжению регионов средствами индивидуальной защиты. В начале июня стало известно, что компания займется закупкой масок, перчаток и других средств защиты для волонтеров и некоммерческих организаций.

Вячеслав Яковлев