МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за границу

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18.06.2020, 14:16, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в другие страны до нормализации эпидемической ситуации.

«Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции»,– говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что пока рано говорить о конкретных сроках открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях.

«На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. (…) Мы знаем, что сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет. При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», – указали в министерстве.

Россиянам, которые соберутся посетить зарубежные страны вскоре после открытия границ, необходимо учитывать, что на начальном этапе отмены ряда ограничений ожидается сохранение мер эпидемиологической безопасности, подчеркнули в МИДе.

Напомним, некоторые страны Европы уже начали снимать часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

Однако, по словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что европейские страны не станут ослаблять борьбу с коронавирусом, и предостерегает их от поспешной отмены запретов.



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