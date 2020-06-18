 

Алиев отказался от поездки на парад Победы в Москве

18.06.2020, 14:16, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за карантина в стране, республику представит делегация, возглавляемая министром обороны.

Пресс-служба Алиева сообщила, что президент из-за продления в стране карантинного режима до 1 июля не сможет принять участие в параде Победы в Москве. Он выразил сожаление по этому поводу, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Азербайджан на этом мероприятии представит министр обороны и 75 военнослужащих армии республики.

Напомним, изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли на 24 июня из-за коронавируса. Президент Владимир Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Глава российского государства отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы.



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