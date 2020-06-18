Попова сказала, когда россияне смогут снять маски

18.06.2020, 14:16, Новости дня

В РФ можно будет отменить масочный режим, когда эпидемиологическая ситуация по новому коронавирусу станет «совершенно стабильной», сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России-24».

«Вот ровно тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален. Сказать, что вирус уйдет совсем, сегодня оснований таких нет. Но мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение. До этого нужно еще постараться сохранять свое здоровье и ходить в маске», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что за границу россиянам разрешат летать, когда риск распространения коронавируса будет минимальным.

«Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает», – сказала Попова в ответ на соответствующий вопрос.

По ее словам, с этим можно было справиться, пока в РФ было небольшое количество заболевших – в феврале и начале марта.

«Но когда их становится много, тогда риски распространения, то, что мы видим и тоже в Российской Федерации, и другие страны это демонстрируют, они возрастают. Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать», – уточнила Попова.

По ее словам, подобное демонстрируют и страны Европы, которые действуют очень неспешно и взвешивают все риски.

«В летнее время мы надеемся, что всеми мерами мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать «опасаемся» или «боимся», но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем», – добавила Попова.

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. При этом масочный режим сохранился.

10 июня Попова сообщила, что масочный режим и дезинфекцию всех поверхностей помещений в РФ придется соблюдать и дальше, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер.