Ученые обнаружили этнические различия в симптомах коронавируса

18.06.2020, 14:08, Новости дня

Ученые из США и Польши установили, что у людей европейского происхождения примерно в три-шесть раз чаще встречается отсутствие обоняния и вкуса при коронавирусе, чем у остальных жителей Земли, работа медиков опубликована в электронной библиотеке medRxiv.

«В прошлом многие коллеги уже задумывались о том, могут ли проблемы с обонянием и вкусом чаще поражать европейцев, чем людей азиатского происхождения. Мы подтвердили это, используя большую базу данных. Эти различия вряд ли связаны с эволюцией самого вируса, а скорее вызваны генетическими различиями между этническими группами», – цитирует статью ТАСС.

Исследования показали, что потеря способности ощущать запахи и вкус наблюдается практически у всех пациентов в Европе. Одной из возможных причин таких симптомов, по мнению ученых, является то, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа в качестве своеобразных «ворот», через которые он проникает в мозг человека и распространяется по нервной системе.

Американские и польские ученые под руководством Кристофера фон Бартхельда, профессора университета штата Невада в Рено (США), выявили существенные этнические различия в действии SARS-CoV-2 на нервную систему. Они проанализировали результаты 42 исследований, чьи авторы изучали потерю вкуса и обоняния среди порядка 23 тыс. пациентов с коронавирусом и здоровых людей различных национальностей и этнической принадлежности.

Ученые подтвердили, что потеря способности ощущать вкусы и запахи действительно являются самыми распространенными ранними симптомами коронавирусной инфекции. Аносмия наблюдалась у 39% больных, а потеря вкуса была характерна для 30% из них. В общей сложности, более 50% испытывали хотя бы одну или обе этих проблемы.

Но такие проблемы с обонянием и вкусом поражали людей разной этнической принадлежности по-разному. Так, люди азиатского происхождения или выходцы из Африки относительно редко страдали от этих проблем – они были характерны лишь для 6-15% из них.

С другой стороны, около половины европейцев и американцев европейского происхождения страдала от потери обоняния (43%), и еще у 38% из них терялась возможность чувствовать вкус. Кроме того, эти различия были менее выражены среди тех, кто страдал от самых тяжелых форм COVID-19, чем среди носителей легкой формы инфекции.

По мнению авторов исследования, такие расхождения в частоте развития аносмии и потери вкуса связаны не с тем, какие штаммы SARS-CoV-2 распространяются в разных регионах мира, а с генетическими особенностями каждой этнической группы.

Одной из причин этого может быть то, что обонятельные рецепторы европейцев вырабатывают больше молекул ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки. Это, как полагают ученые, может объяснить тот факт, что эпидемия коронавируса распространялась по странам Европы и США гораздо быстрее, чем в Китае и других азиатских странах.

Ранее медики Кливлендской клиники в США разработали модель для прогнозирования рисков инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, которая прогнозирует риск инфицирования на основании пола человека, его возраста, этнической принадлежности, региона проживания, наличия хронических болезней и принимаемых медикаментов.