В России выявлены 7790 новых случаев инфицирования коронавирусом
18.06.2020, 14:05, Новости дня
В России за сутки выявлены 7790 новых случаев коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Общее число инфицированных достигло 561 091.
Накануне было выявлено 7843 заболевших. Это был минимальный суточный прирост с 1 мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся.
За сутки умерли 182 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России скончались, согласно официальным данным, 7660 человек. Ряд экспертов регулярно критикует власти за непрозрачный учёт числа умерших, кроме того, данные федерального штаба и региональных минздравов часто не сходятся.
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Радио «Свобода»
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