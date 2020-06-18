Четыре страны избраны в Совет Безопасности

18.06.2020, 14:05, Новости дня

Четыре страны были избраны членами Совета Безопасности сроком на два года. Это первое крупное голосование в международной организации, которое состоялось в среду в условиях пандемии коронавируса.

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности с 1 января 2021 года. Однако два кандидата от Африки, Кения и Джибути, пройдут через второй тур голосования в четверг, так как ни одной стране не удалось получить необходимого большинства в две трети голосов.

Голосование проходило в практически пустом зале заседаний Генеральной Ассамблеи.

Дипломаты в масках подходили по одному, заполняли бюллетени для тайного голосования, опускали их в урну и уходили. В отличие от общего заседания, на котором все голосовали бы одновременно, процесс занял значительную часть дня.